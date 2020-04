Coronavirus, vigilante in un supermercato preso a pugni da due uomini che tentavano di entrare senza mascherine (Di giovedì 30 aprile 2020) Tentano di entrare in un supermercato senza indossare le mascherine, ma quando il vigilante li ferma spiegando che non è consentito accedere alla struttura senza protezioni due uomini lo hanno iniziato a prendere a pugni. È successo al supermercato Oasi nel centro commerciale La Fontana di Lanciano, in provincia di Chieti, e la vittima è un giovane addetto alla sicurezza di 26 anni che è stato portato all’ospedale, dove gli è stata diagnosticata la rottura del setto nasale. I fatti si sono svolti il 27 aprile. Due giovani di etnia rom, che successivamente si è scoperto essere fratelli, sono arrivati all’entrata del centro commerciale e hanno tentato di accedere al supermercato. Il vigilante li ha bloccati, spiegando che le misure di prevenzione contro il Covid stabiliscono che si indossino mascherine protettive per evitare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 aprile 2020) Tentano di entrare in unsenza indossare le mascherine, ma quando illi ferma spiegando che non è consentito accedere alla struttura senza protezioni duelo hanno iniziato a prendere a. È successo alOasi nel centro commerciale La Fontana di Lanciano, in provincia di Chieti, e la vittima è un giovane addetto alla sicurezza di 26 anni che è stato portato all’ospedale, dove gli è stata diagnosticata la rottura del setto nasale. I fatti si sono svolti il 27 aprile. Due giovani di etnia rom, che successivamente si è scoperto essere fratelli, sono arrivati all’entrata del centro commerciale e hanno tentato di accedere al. Illi ha bloccati, spiegando che le misure di prevenzione contro il Covid stabiliscono che si indossino mascherine protettive per evitare il ...

Covid-19, nuova lettera del dottor Zaccagnino

“E’gia trascorsa la seconda settimana..e mi sono reso conto del tempo che passa velocemente solo, in questa occasione! La buona notizia è che le mie nonne e nonni stanno migliorando, addirittura posso ...

