Coronavirus | vescovi ricuciono lo strappo col governo Segretario generale della Cei

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Il dialogo con le istituzioni governative è quotidiano e all’insegna di una collaborazione leale”. Le parole delConferenza episcopale italiana, monsignor Stefano Russo, hanno lo scopo di ricucire locon il. Affermazioni che arrivano dopo giorni di tensione tra la Cei e Palazzo Chigi, protagonisti di una trattativa, a tratti anche molto dura, per decidere quando e come far tornare i fedeli a messa. Uno scontro che ha avuto il suo apice con una nota dell’episcopato dai toni molto netti: “Iitaliani non possono accettare di vedere compromesso l’eserciziolibertà di culto”. Ora, però, la Chiesa e il Viminale hanno definito le norme per la partecipazione dei fedeli ai funerali che si potranno celebrare dal 4 maggio, quando inizierà la fase 2, quellaconvivenza ...