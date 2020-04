Coronavirus | vertice Merkel-Länder | intesa su riapertura musei | mostre e zoo in Germania

(Di giovedì 30 aprile 2020) Il governo federale tedesco presenterà il 6 maggio il piano per l’ulteriore ripresa di scuole, asili e attività sportive. È quanto prevede il disegno di legge presentato oggi dalla cancelliera Angeladopo l’incontro con i primi ministri dei 16 Länder della. Le nuove regole per il contenimento delprevedono che, zoo e parchi giochi potranno essere riaperti a determinate condizioni, rispettando il distanziamento e le misure igieniche. Consentite anche le celebrazioni religiosi: oltre alle messe ordinarie, si potranno celebrare in piccoli gruppi battesimi, circoncisioni, matrimoni e funerali. Rinviate invece di una settimane le possibile aperture riguardo a scuola e sport: il responsabile dell’ufficio di Cancelleria, Helge Braun, dovrà presentare ora hai Länder delle proposte sulla base delle ...

