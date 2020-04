Coronavirus: vaccino entro dicembre? La risposta da Oxford e Pomezia (Di giovedì 30 aprile 2020) Presentato come il vaccino Oxford-Pomezia sarà provato entro giugno su 5mila persone. Risultati incoraggianti vaccino entro dicembre? (foto Pixabay)Potrebbe essere disponibile entro fine anno il tanto atteso nonchè ricercato vaccino per combattere il Coronavirus. Secondo le ultime informazioni, infatti, lo Jenner Institute della Oxford University ha prodotto un vaccino efficace, in collaborazione con l’Irbm di Pomezia. Test clinici saranno effettuati a giugno su ben 5mila persone. Al momento sono incoraggianti sia i risultati della sperimentazione sulle scimmie, sia le risposte avute sui 320 volontari sani cui il vaccino è stato somministrato. Le scimmie macao sulle quali è stato provato il vaccino erano state sottoposte ad alte dosi del Covid 19 e tutte sono rimaste in perfetta salute per i 28 giorni successivi, mentre le ... Leggi su chenews Coronavirus - vaccino Pomezia-Oxford : accordo con AstraZeneca per la produzione. «A dicembre disponibile per i più fragili»

Aborti forzati per vaccino Coronavirus?/ Fake news sui feti usati come cavie

Coronavirus - vaccino Pomezia-Oxford : accordo con AstraZeneca per produzione e distribuzione a livello mondiale (Di giovedì 30 aprile 2020) Presentato come ilsarà provatogiugno su 5mila persone. Risultati incoraggianti? (foto Pixabay)Potrebbe essere disponibilefine anno il tanto atteso nonchè ricercatoper combattere il. Secondo le ultime informazioni, infatti, lo Jenner Institute dellaUniversity ha prodotto unefficace, in collaborazione con l’Irbm di. Test clinici saranno effettuati a giugno su ben 5mila persone. Al momento sono incoraggianti sia i risultati della sperimentazione sulle scimmie, sia le risposte avute sui 320 volontari sani cui ilè stato somministrato. Le scimmie macao sulle quali è stato provato ilerano state sottoposte ad alte dosi del Covid 19 e tutte sono rimaste in perfetta salute per i 28 giorni successivi, mentre le ...

fattoquotidiano : Coronavirus, il vaccino italiano sperimentato a Oxford verso i test su 6000 volontari. Se fosse efficace potrebbe e… - Antonio_Tajani : Assumere nuovi medici e infermieri. Ristrutturare ospedali obsoleti. Finanziare la ricerca per un vaccino contro il… - Agenzia_Italia : Per #BillGates ci vorranno uno o due anni per tornare alla normalità - FISV998 : Come agirà il #vaccino contro il #coronavirus? Lo spiega, in questo breve video animato, @GennaroCiliber1, preside… - ELilyVdW : RT @BarbaraRaval: CONTINUA UNA SCANDALOSA CENSURA SULL' USO DI #IDROSSICLOROCHINA PER LA CURA AL #CORONAVIRUS. Funziona troppo bene, la ge… -