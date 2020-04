Coronavirus: un solo nuovo caso in Basilicata (Di giovedì 30 aprile 2020) Un solo nuovo caso positivo di Coronavirus in Basilicata, a Pomarico, nel Materano. Attualmente, ha reso noto la task force regionale, i “positivi sono 192, a cui vanno aggiunte nel complesso 25 persone decedute e 150 guariti“. Attualmente i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane sono “53, mentre i cittadini in isolamento domiciliare sono 139“.L'articolo Coronavirus: un solo nuovo caso in Basilicata Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Alto Adige : solo 11 nuovi casi nelle ultime 24 ore - 2518 in tutto

Coronavirus - ottime notizie dall’Umbria : solo un caso positivo su 1522 tamponi

Coronavirus : Fontana - 'in Lombardia aprirà solo chi può rispettare regole sicurezza'

Investimenti, in tre scenari le conseguenze del Covid-1

Fondamentalmente gli scenari si basano sulla riuscita o sull’insuccesso delle strategie attuate per contenere il Covid-19 e degli sforzi per scoprire e produrre in serie un vaccino. “Gli interventi ...

Aborti forzati per vaccino Coronavirus?/ Fake news sui feti usati come cavie

Bisogna sempre stare attenti alle bufale, ma soprattutto in questo periodo di Coronavirus. Una nuova pandemia, un virus di cui si sa poco; medici ed esperti che “si fanno la guerra” con opinioni contr ...

