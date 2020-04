Coronavirus | un solo nuovo caso in Basilicata su 439 test

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Unpositivo diin, a Pomarico, nel Materano. La task force della regionecomunica che in tutta la giornata di ieri, 29 aprile, sono stati effettuati 439per l’infezione da Covid-19. Di questi 438 sono risultati negativi e 1 positivo. Disponibili anche i risultati dell’indagine epidemiologica condotta nel Comune di Moliterno: i 1004 tamponi effettuati sono risultati tutti negativi. Con questo aggiornamento i contagi confermati in tutta la regione sono 192 su un totale di 12.774 tamponi analizzati dall’inizio dell’emergenza. Ieri erano 193, ai quali si sommano i due nuovi casi (quello di Pomarico e un altro positivo di Sarconi registrato dalla competente struttura sanitaria lo scorso 26 marzo e non comunicato come dato alla task force) e si sottraggono 3 guarigioni, tra cui quella relativa proprio al ...