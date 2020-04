Coronavirus: un nuovo caso in Vaticano, è un dipendente della Santa Sede (Di giovedì 30 aprile 2020) Questa mattina “e’ giunta una ulteriore conferma di positivita’ al Covid-19 tra i dipendenti della Santa Sede. Si tratta di una persona che presentava sintomi dalla prima meta’ di marzo e per questo si trovava in isolamento fiduciario a casa. Prima di fare rientro a lavoro, in via precauzionale, il dipendente e’ stato sottoposto a test ed e’ risultato positivo alla malattia. Si trova ora, nuovamente, in quarantena presso il proprio domicilio“: lo ha reso noto il direttore della Sala stampa vaticana Matteo Bruni. Con il caso confermato oggi salgono ad 11 le persone contagiate in Vaticano.L'articolo Coronavirus: un nuovo caso in Vaticano, è un dipendente della Santa Sede Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : nel Lazio nuovo record di guariti - 128 in 24 ore

Coronavirus : Conte - ‘con nuovo dl respiro a Paese - rapida erogazione risorse’/Adnkronos (4)

Coronavirus : Conte - ‘con nuovo dl respiro a Paese - rapida erogazione risorse’/Adnkronos (4) (Di giovedì 30 aprile 2020) Questa mattina “e’ giunta una ulteriore conferma di positivita’ al Covid-19 tra i dipendenti. Si tratta di una persona che presentava sintomi dalla prima meta’ di marzo e per questo si trovava in isolamento fiduciario a casa. Prima di fare rientro a lavoro, in via precauzionale, ile’ stato sottoposto a test ed e’ risultato positivo alla malattia. Si trova ora, nuovamente, in quarantena presso il proprio domicilio“: lo ha reso noto il direttoreSala stampa vaticana Matteo Bruni. Con ilconfermato oggi salgono ad 11 le persone contagiate in.L'articolo: unin, è unMeteo Web.

lucianonobili : Pretendiamo chiarezza dal governo sul destino di @Alitalia. Le nostre domande sono rimaste di nuovo senza risposta.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus La curva continua a scendere. Brusaferrro: 'Il tasso di contagiosità del nuovo coronavirus Rt è sotto… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Fase 2: aprendo tutto, 151mila in rianimazione: rischi di un nuovo dramma - sergionegri3 : RT @RadioSavana: #Borghi umilia #Conte: 'A Bergamo e Brescia si è presentato come un ladro di notte senza avvisare nessuno!' Poi ci svela l… - TrgMedia : C.Castello: Coronavirus, Bacchetta: 'Un nuovo positivo, riaperture per i mercati alimentari' -