Coronavirus, un altro boss ai domiciliari per motivi di salute: è condannato all’ergastolo (Di giovedì 30 aprile 2020) Un altro boss di Cosa nostra finisce ai domiciliari per motivi di salute. Va agli arresti casilinghi nella sua casa di Floridia, in provincia di Siracusa, Carmelo Terranova, 72 anni. Esponente di spicco della cosca Aparo di Siracusa, Terranova è stato condannato a tre ergastoli per omicidio. Il suo legale, l’avvocato Antonio Meduri, ha presentato istanza di scarcerazione per motivi di salute al Tribunale di sorveglianza di Bari. Ed il magistrato, accertato lo stato di salute precario del detenuto, già vittima di un infarto, anche per l’emergenza Covid 19, ha disposto la scarcerazione. Il fine pena mai a Terranova è stato imposto dopo essere stato condannato per gli omicidi di Salvatore Pernagallo di Francofonte, avvenuto il 7 aprile 1992, di Salvatore Navarra, ex autista del sindaco di Canicattini, nel 1992, e per la strage di San Marco, del settembre ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : in Germania il tasso dei contagi continua a diminuire - altro che aumento! L’allentamento delle misure funziona

**Coronavirus : Tajani - ‘dopo emergenza ci sia altro governo’**

**Coronavirus : Tajani - ‘dopo emergenza ci sia altro governo’** (Di giovedì 30 aprile 2020) Undi Cosa nostra finisce aiperdi. Va agli arresti casilinghi nella sua casa di Floridia, in provincia di Siracusa, Carmelo Terranova, 72 anni. Esponente di spicco della cosca Aparo di Siracusa, Terranova è statoa tre ergastoli per omicidio. Il suo legale, l’avvocato Antonio Meduri, ha presentato istanza di scarcerazione perdial Tribunale di sorveglianza di Bari. Ed il magistrato, accertato lo stato diprecario del detenuto, già vittima di un infarto, anche per l’emergenza Covid 19, ha disposto la scarcerazione. Il fine pena mai a Terranova è stato imposto dopo essere statoper gli omicidi di Salvatore Pernagallo di Francofonte, avvenuto il 7 aprile 1992, di Salvatore Navarra, ex autista del sindaco di Canicattini, nel 1992, e per la strage di San Marco, del settembre ...

meb : Su Il Dubbio alcune mie riflessioni sulla limitazione delle libertà personali ai tempi del coronavirus, sul process… - Corriere : Guerra (Oms): «Questo virus è un mostro, non abbiamo idea di cosa altro possa causare» - repubblica : Un altro avvistamento a Venezia: c'è un cavalluccio marino - DiRiddlegood : RT @PolScorr: #BREAKING Il premier russo #Mishustin è contagiato col #Covid19 È stato posto in isolamento e cura. Nel frattempo #Putin lo… - PolScorr : #BREAKING Il premier russo #Mishustin è contagiato col #Covid19 È stato posto in isolamento e cura. Nel frattempo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus altro Coronavirus in Italia: 203.591 casi positivi e 27.682 morti. Il bollettino del 29 aprile Corriere della Sera Coronavirus, cala lo smog: -11mila morti in Europa/ Evitate 1500 vittime in Italia

Il Coronavirus ha portato in tutto il mondo all’adozione di severe misure restrittive che oltre ad aver ridotto il rischio di contagio hanno portato ad un altro beneficio: una significativa riduzione ...

Coronavirus, Borrelli: “Da oggi stop definitivo alle conferenze stampa”

Dopo essere stati ridotti esclusivamente al lunedì e giovedì, Borrelli ha dichiarato ufficialmente che quella di oggi sarà la sua ultima conferenza stampa. Ciò non impedirà la diffusione dei dati, che ...

Il Coronavirus ha portato in tutto il mondo all’adozione di severe misure restrittive che oltre ad aver ridotto il rischio di contagio hanno portato ad un altro beneficio: una significativa riduzione ...Dopo essere stati ridotti esclusivamente al lunedì e giovedì, Borrelli ha dichiarato ufficialmente che quella di oggi sarà la sua ultima conferenza stampa. Ciò non impedirà la diffusione dei dati, che ...