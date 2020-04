Coronavirus | ultime notizie – In Italia 4mila guariti nelle ultime 24 ore | in Lombardia

Leggi su open.online

EPA/NEIL HALL Da non perdere: Festa del Lavoro, il messaggio di Mattarella: «È l'ora della prudenza. Le istituzioni collaborino»Nella Fase 2 ci sarà un piano per aumentare i posti in terapia intensiva, un ospedale Covid-19 ogni milione di abitanti, 5 milioni di tamponi per i primi due mesi e dalla prossima settimana i primi 150.000 test sierologici. E' questa la risposta che Palazzo Chigi ha inviato alla trasmissione Piazza Pulita, dopo ...