Coronavirus ultime notizie – Conte | «Nessuna decisione improvvisata Possibili

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19: «Tutte le misure adottate in accordo con le parti.allentamenti a maggio» Camera dei Deputati Il premier Giuseppedurante l’informativa urgente alla Camera, 30 aprile 2020Durante l’informativa urgente del premier Giuseppealla Camera circa le misure decise dal Governo per la “Fase 2” dell’emergenzae sulle misure economiche correlate, il primo ministro italiano ha sottolineato come il Governo abbia adottato sempre misure in accordo con le parti. «è stata mainé ...