Coronavirus ultime notizie – Conte | «Nessuna decisione improvvisata Possibili

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo realeDpcm 26 aprile 2020: testo e novità(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Di Maio: «Anche io voglio che l’Italia riparta, ma la crisi sanitaria non è ancora passata» Ansa Luigi Di Maio a Napoli«Io sono il primo a voler tornare alla normalità. Ogni singolo componente di questo governo vuole tornare alla normalità. È chiaro, l’Italia deve ripartire. E stiamo lavorando per ripartire». Scrive così, in un post pubblicato su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che a pochi giorni dalla partenza della cosiddetta Fase 2 tiene a spiegare: «Il punto è questo: avremmo potuto ...