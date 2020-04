Coronavirus | tutti i pazienti guariti sviluppano anticorpi

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 30 aprile 2020) Tutti i pazienti guariti dal Covid 19 sviluppano anticorpi contro il patogeno. A confermarlo è un team di ricerca della Chongqing Medical University, (insieme all’Ospedale del popolo di Wanzhou, della società di biotecnologie BioScience Co. Ltd e di altri istituti e ospedali cinesi), in Cina, che ha rilevato immunoglobuline di tipo IgG, considerate «a lungo termine» e associate alla memoria immunitaria.