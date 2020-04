Coronavirus, stop alle conferenze stampa delle 18 della Protezione Civile (Di giovedì 30 aprile 2020) Niente più conferenze stampa della Protezione Civile. Niente più appuntamento delle 18. Quello che era diventato un vero e proprio rito (spesso amaro) per gli italiani, si interrompe per stessa ammissione di Angelo Borrelli.“Ci avviamo verso una nuova fase dell’evoluzione dell’emergenza”, dice il capo della Protezione Civile. “Un ringraziamento particolare va alla Rai che ha reso disponibile alle altre testate il proprio segnale”.Coronavirus, stop alle conferenze stampa delle 18 della Protezione Civile pubblicato su TVBlog.it 30 aprile 2020 18:47. Leggi su blogo Il coronavirus ‘convince’ l’Ue : stop a 200 miliardi di sussidi a fonti fossili

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop Coronavirus, stop Ligue 1: il Psg campione e Lione fuori dalle Coppe Giornale di Sicilia Coronavirus, commercianti, parrucchieri ed esercenti: la rivolta del Fvg contro i "freni" del governo sulle riaperture

Manifestazioni e flash mob, veri e virtuali: da martedì è scattata la rivolta di commercianti, estetiste, parrucchieri, baristi e ristoratori, le categorie più penalizzate dalla cosiddetta "Fase 2" an ...

Campagne social e incontri digitali, la soluzione di Giocherenda

L’emergenza coronavirus e le conseguenti norme anti-covid ... La sua impresa, infatti, ha dovuto rinviare un tour nazionale che prevedeva workshop e incontri di formazione. Lo stop ha stimolato a ...

