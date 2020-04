Coronavirus, stop a conferenze stampa Protezione Civile (Di giovedì 30 aprile 2020) La fase 2 dell'emergenza cornavirus si apre con un addio. Quella di oggi è stata l'ultima conferenza stampa della Protezione Civile. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli. (IL BOLLETTINO DELLA Protezione Civile DEL 30 APRILE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA) Borrelli: "Ci avviamo a nuova fase" "Come vedete dai dati - ha detto - ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza stampa". "Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani - ha aggiunto Borrelli - come abbiamo sempre fatto". Leggi su tg24.sky Il coronavirus ‘convince’ l’Ue : stop a 200 miliardi di sussidi a fonti fossili

Coronavirus - oltre 4.600 guariti : è record. Borrelli : “Stop alla conferenza stampa”

Coronavirus - stop alle conferenze stampa delle 18 della Protezione Civile (Di giovedì 30 aprile 2020) La fase 2 dell'emergenza cornavirus si apre con un addio. Quella di oggi è stata l'ultima conferenzadella. Lo ha annunciato il capo del Dipartimento dellaAngelo Borrelli. (IL BOLLETTINO DELLADEL 30 APRILE - LA MAPPA DEL CONTAGIO IN ITALIA) Borrelli: "Ci avviamo a nuova fase" "Come vedete dai dati - ha detto - ci avviamo verso una nuova fase dell'evoluzione dell'emergenza e quindi abbiamo deciso di interrompere qui la nostra conferenza". "Non mancheremo di fornire aggiornamenti quotidiani - ha aggiunto Borrelli - come abbiamo sempre fatto".

Agenzia_Ansa : Domani @GiuseppeConteIT al Senato. Informativa in Aula sull'emergenza #Coronavirus. #Lega e #Fdi all'attacco. Mozi… - capuanogio : ?? I costi dello stop al calcio, messi in fila senza spazio per la demagogia #SerieA #Coronavirus - TgrRaiFVG : A #Udine, il cantiere di Via Mercatovecchio ha risentito dello stop alle attività imposto dall'emergenza coronaviru… - Italia_Notizie : Coronavirus, il bilancio del 30 aprile: record di guariti, oltre 4600. I morti scendono sotto i 300. Borrelli: 'Sto… - AlbOr_EsSence : Coronavirus, calo record dei positivi. Stop alla conferenza stampa di Borrelli - -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus stop Coronavirus, stop Ligue 1: il Psg campione e Lione fuori dalle Coppe Giornale di Sicilia Coronavirus, record di guariti: quasi 4700 in più. Altri 285 decessi, in totale le vittime sono 27697

205.463 casi, 27.967 morti, 75.945 guariti, 101.551 malati. Dati Protezione Civile d'Italia del 30 aprile 2020. Sono 75.945 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 4.693 rispetto a i ...

Il Cdm vara le regole sulla privacy per l'app Immuni e sulle scarcerazioni

Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto Bonafede e ha approvato le regole sulla privacy relative all'utilizzo dell'app Immuni. Nessuna conseguenza per che decidere di non utilizz ...

205.463 casi, 27.967 morti, 75.945 guariti, 101.551 malati. Dati Protezione Civile d'Italia del 30 aprile 2020. Sono 75.945 i guariti dal coronavirus in Italia, con un incremento di 4.693 rispetto a i ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato nella notte il decreto Bonafede e ha approvato le regole sulla privacy relative all'utilizzo dell'app Immuni. Nessuna conseguenza per che decidere di non utilizz ...