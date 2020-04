Coronavirus, si accelera sul vaccino: da Oxford atteso primo stock a dicembre. Stati Uniti: Fauci non esclude un risultato per gennaio (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaUn primo stock di vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno. Per «iniziare la vaccinazione di alcune categorie più fragil». A dirlo è l’amministratore delegato e presidente di Advent-Irbm di Pomezia, azienda italiana che collabora con lo Jenner Institute della Oxford University per la sperimentazione del vaccino per combattere Covid-19. Nella squadra che lavora al vaccino è entrata anche la multinazionale farmaceutica AstraZeneca che ha stretto un accordo con lo Jenner e sarà responsabile dello sviluppo, della produzione e distribuzione del vaccino a livello mondiale. Dopo una prima risposta che per le categorie più fragili, per la produzione su larga scala i tempi saranno più lunghi. L’obiettivo è ... Leggi su open.online Coronavirus : Battelli (M5S) - ‘accelerare e adeguare Recovery fund a emergenza’

Coronavirus - l’Oms : “All’evento Act Accelerator invitati i Paesi sulla base del ruolo”

Coronavirus - la Campania accelera : mascherine ai bambini e via ai runner

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus accelera L’emergenza coronavirus accelera il tirocinio di avvocati e medici Il Sole 24 ORE Venture Thinking lancia Phoenix: la Fase 2 punta su ecosistemi e innovazione

Accelerare gli ecosistemi per mettere a fattor comune know-how, competenze e capacità innovativa e aiutare le Pmi a uscire a testa alta dalla crisi economica innescata dal Coronavirus. Con questo obie ...

Allegri, Spalletti e non solo | Il Coronavirus blocca gli allenatori!

CALCIOMERCATO ALLEGRI SPALLETTI PANCHINE SERIE A CORONAVIRUS/ Oltre a bloccare il presente del calcio italiano, europeo e non solo, l'emergenza Coronavirus ha stravolto anche i piani per il futuro del ...

Accelerare gli ecosistemi per mettere a fattor comune know-how, competenze e capacità innovativa e aiutare le Pmi a uscire a testa alta dalla crisi economica innescata dal Coronavirus. Con questo obie ...