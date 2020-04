Coronavirus, scoppia il caso Calabria: la Santelli contestata per la fine del lockdwon, ma anche oggi solo 6 nuovi casi (Di giovedì 30 aprile 2020) Mentre l’Italia attende il 4 maggio per l’inizio della fase 2 dell’emergenza Coronavirus, c’è chi ha anticipato i tempi. La Calabria ha infatti posto fine al lockdown da oggi, 30 aprile. Il presidente della Regione, Jole Santelli, mediante apposita ordinanza, ha infatti disposto la riapertura di bar, ristoranti e pizzerie all’aperto, così come la possibilità di spostamento per svolgere attività fisica o agricola. La Calabria è stata così di fatto la prima regione ha terminare il lockdown, con un’ipotesi avvalorata dai numeri: la regione, tra le più popolose, conta pochissimi casi se paragonati al resto della penisola, tutti di importazione, e quotidianamente i numeri risultano confortanti. Il caso è diventato di rilevanza nazionale. L’iniziativa della presidente della Regione ha ... Leggi su meteoweb.eu “Vergogna - ci portano il coronavirus” : Benedetta Parodi prepara i gyoza e sui social scoppia la polemica

Coronavirus - oggi “megapillola di ottimismo” dal virologo Silvestri : “Remdesivir funziona - la notizia più bella da quando è scoppiata la pandemia”

Coronavirus : assessore Sicilia pubblica foto di Conte arrestato - scoppia la polemica sui social (Di giovedì 30 aprile 2020) Mentre l’Italia attende il 4 maggio per l’inizio della fase 2 dell’emergenza, c’è chi ha anticipato i tempi. Laha infatti postoal lockdown da oggi, 30 aprile. Il presidente della Regione, Jole, mediante apposita ordinanza, ha infatti disposto la riapertura di bar, ristoranti e pizzerie all’aperto, così come la possibilità di spostamento per svolgere attività fisica o agricola. Laè stata così di fatto la prima regione ha terminare il lockdown, con un’ipotesi avvalorata dai numeri: la regione, tra le più popolose, conta pochissimi casi se paragonati al resto della penisola, tutti di importazione, e quotidianamente i numeri risultano confortanti. Ilè diventato di rilevanza nazionale. L’iniziativa della presidente della Regione ha ...

CronacheNuoresi : Coronavirus. Conte senza mascherina e scoppia la bagarre in aula - alcinx : RT @2didenari: Il coronavirus ha cancellato finora 17 mila matrimoni, ma non scoppia la nostra coppia. In diretta fino alle 12 su @Radio24_… - Radio24_news : RT @2didenari: Il coronavirus ha cancellato finora 17 mila matrimoni, ma non scoppia la nostra coppia. In diretta fino alle 12 su @Radio24_… - 2didenari : Il coronavirus ha cancellato finora 17 mila matrimoni, ma non scoppia la nostra coppia. In diretta fino alle 12 su… - Affaritaliani : Coronavirus, Conte sta per parlare in Aula senza mascherina, scoppia protesta alla Camera -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoppia Coronavirus. Scoppia la lite sindaci-governatori, Decaro: “Troppo protagonismo da parte dei presidenti di Regione” TRM Radiotelevisione del Mezzogiorno “Speriamo che non mi abbia fatto passare per un donnaiolo”, il Pontefice ironizza sul titolo: “Francesco, il papa delle Donne”

“Le donne sono fonti di vita. Eppure continuamente sono offese, picchiate, violentate, costrette a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza fatta a una donna, è una pro ...

Pietralata, a casa di un amico per una cena: i vicini si lamentano per il rumore e scoppia la rissa

Una rissa furibonda a suon di calci e pugni è stata sedata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma nella tarda serata di ieri, nella zona di Pietralata. Le urla dei contendenti – due romani di ...

“Le donne sono fonti di vita. Eppure continuamente sono offese, picchiate, violentate, costrette a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni violenza fatta a una donna, è una pro ...Una rissa furibonda a suon di calci e pugni è stata sedata dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma nella tarda serata di ieri, nella zona di Pietralata. Le urla dei contendenti – due romani di ...