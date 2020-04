Coronavirus | Scoma Fi | ‘no a voto segreto all’Ars | si pensi a sopravvivenza economia’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – “I dati epidemiologici parlano chiaro. In Sicilia si registrano zero decessi e venti contagiati: una situazione completamente differente dalla Lombardia e dal Piemonte che richiede un urgente cambio di rotta rispetto ai provvedimenti confusionari del Governo. Anche in Sicilia è arrivato il momento di prendere decisioni coraggiose e lungimiranti e far ripartire l’economia dell’isola”. Lo afferma in una nota Francesco, vice coordinatore di Forza Italia in Sicilia e componente dell’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati. “Le nostre famiglie, le nostre imprese, il nostro settore agroalimentare e quello fondamentale del turismo non possono attendere un minuto in più. A Palazzo dei Normanni ci si concentri sulladell’economia e non sulaltrimenti si ...