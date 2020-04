Coronavirus | ristoratore travolto dalla crisi si suicida con un colpo di fucile

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Carmelo Serva,storico di Palinuro, in provincia di Salerno in Campania intorno alle ore 13 di sabato 18 aprile, ha deciso di uccidersi sparandosi con undi. L’uomo aveva 80 anni. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali è stato vittima dellaeconomica. Come riporta il quotidiano Il Mattino ”Partito da zero ma con tanta voglia di scalare la montagna dei suoi sogni e delle ambizioni tipiche di un 18enne, dopo l’incontro con la sua futura moglie Maria, aveva aperto anni fa una botteguccia dove vendeva pane e poco altro”. Poi ha aperto il ristorante “Da Carmelo”, un punto di riferimento nel Cilento e luogo di incontro di personaggi famosi come i cantanti Mina e Jovanotti. Con gli anni e il duro lavoro, il signor Carmelo si era fatto strada nell’imprenditoria, fino ad ottenere una stella Michelin. ...