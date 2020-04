Coronavirus | Richeldi Cts | “Escluse riaperture su base regionale? Più immunizzati in un

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Non c’è un approccio giusto al cento per cento per le misure nazionali e per quelle regionali, va usato il buon senso. Ma avere unadi partenza a livello nazionale è molto utile e sarebbe utile anche a livello sovranazionale. Ci sono almeno tre-quattro paesi in Europa che hanno un numero di decessi superiore e al nostro“. Lo ha detto Luca, membro del comitato tecnico-scientifico della Protezione civile, nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza. Le indicazioni generali a livello nazionale “sono indispensabili” ma “ci saranno sicuramente delle piccole variazioni e ci saranno sicuramente delle zone rosse” a livello locale, ha spiegato. “Perché trattiamo la Lombardia come la Calabria e la Basilicata? In teoria piùin un territorio rendono quella ...