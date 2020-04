Coronavirus | record di guariti Borrelli | “Ci avviamo verso nuova fase dell’emergenza”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 aprile 2020)didalin Italia. Nelle ultime 24 ore hanno lasciato alle spalle il virus cinese 4.693 persone, più del doppio rispetto a ieri, quando erano state 2.311. Soddisfatto il capo della Protezione civile, Angelo, nell'ultima conferenza live, quella di oggi 30 aprile, che leggendo i dati del bollettino ha riferito: "Per quanto riguarda il bilancio di oggi, registriamo il numero più alto dimai verificatosi dall'inizio della gestione dell'emergenza: sono 4.693 in più rispetto a ieri, per un totale di 75.945".Dei 4.693, 2.999 si sono registrati in Emilia Romagna. Caloin un solo giorno anche dei malati per. Sono scesi a 101.551, con un decremento di 3.106 in 24 ore. Mentre sono 285 da ieri i decessi e sono 101 i pazienti in meno, rispetto a ieri, in terapia intensiva. In tutto ora sono 1.694. I dati di ...