Coronavirus Puglia, bollettino oggi 30 aprile, 43 nuovi casi e 12 in provincia di Bari (Di giovedì 30 aprile 2020) oggi giovedì 30 aprile in Puglia, sono stati registrati 2.126 test per l’infezione da Covid-19 Coronavirus e sono risultati positivi 43 casi, così suddivisi: 12 nella provincia di Bari; 2 nella provincia Bat; 11 nella provincia di Brindisi; 12 nella provincia di Foggia; 3 nella provincia di Lecce; 3 nella provincia di Taranto. Sono stati registrati 5 decessi: 1 in provincia Brindisi, 1 in provincia Bat, 1 in provincia Foggia, 2 in provincia Lecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 62.460 test. Sono 708 i pazienti guariti e 2949 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4072 così divisi: 1313 nella provincia di Bari; 373 nella provincia di Bat; 566 nella provincia di Brindisi; 1044 nella provincia di Foggia; 487 nella provincia di Lecce; ... Leggi su baritalianews Coronavirus Puglia - bollettino oggi 29 aprile - 49 casi in Puglia - 16 a Bari

Coronavirus - il virologo Lopalco : “In Puglia focolai attivi al minimo - le Rsa per ora sono al sicuro”

Coronavirus - la Puglia anticipa i tempi : dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti - cimiteri aperti e ok alla pesca amatoriale (Di giovedì 30 aprile 2020)giovedì 30in, sono stati registrati 2.126 test per l’infezione da Covid-19e sono risultati positivi 43, così suddivisi: 12 nelladi; 2 nellaBat; 11 nelladi Brindisi; 12 nelladi Fa; 3 nelladi Lecce; 3 nelladi Taranto. Sono stati registrati 5 decessi: 1 inBrindisi, 1 inBat, 1 ina, 2 inLecce. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 62.460 test. Sono 708 i pazienti guariti e 2949 sono iattualmente positivi. Il totale deipositivi Covid inè di 4072 così divisi: 1313 nelladi; 373 nelladi Bat; 566 nelladi Brindisi; 1044 nelladi Fa; 487 nelladi Lecce; ...

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18 • Tasso grezzo di letalità: 13,6% Regioni… - RaiRadio2 : Forza Puglia! Dai trulli alle spiagge, dalle orecchiette allu Sole, Lu Mare e Lu Vientu... Ritorneremo #ZeroContagi… - fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - GvRutigliano : Percentuale del 2,02, la media settimanale continua a scendere. Ma 5 decessi, tra cui un 60-69 anni. I dati sul… - baritoday : In Puglia 43 nuovi casi di Covid 19: 12 tamponi positivi nel Barese, ma nessun decesso -