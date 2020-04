Coronavirus | produttore plexiglass | ‘disastro | mai avuta tanta domanda in 50 anni’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Milano, 30 apr. (Adnkronos) – Le aziende che producono lastre o altri oggetti insaranno tra le poche destinate ad aumentare il fatturato nei prossimi mesi. Antonella Annunziata, amministratore delegato di Madreperla, uno dei maggiori produttori italiani della plastica, usa la parola “disastro” per descrivere la situazione. “Noi non abbiamo mai chiuso ma siamo sommersi da richieste che non abbiamo mai avuto in cinquant’anni”. Il materiale è il prediletto per realizzare parafiati, paravento, pareti che possano proteggere dal covid19. Prima lo chiedevano supermercati e farmacie, ora con l’imminente fase 2 “le richieste arrivano da tutti, dagli uffici ai ristoranti e così per tutte le attività commerciali. Siamo – dice la manager – il più grossoitaliano e abbiamo la ...