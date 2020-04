Coronavirus, Ponzio Pilates: “Fare il musicista è hobby e non lavoro” (Di giovedì 30 aprile 2020) Il cantante dei Ponzio Pilates, Dimitri Reali, è stato multato dalle forze dell’ordine, perché secondo loro avrebbe violato le restrizioni del lockdown. Dimitri, cantante della band romagnola Ponzio Pilates, è stato fermato il 28 aprile a Santarcangelo di Romagna e multato dai carabinieri. Il cantante si era recato a Cesenatico per recuperare i propri strumenti musicali che gli servivano “per rimanere in esercizio e fare le dirette live su Twitch”, come ha lui stesso dichiarato. Ma i carabinieri non hanno accettato questa giusta motivazione, ribattendo al giovane musicista con una frase che racchiude un antico luogo comune difficile, ad oggi, da sfatare: “la musica la si può fare per hobby, non è un lavoro”. Sul verbale redatto dai carabinieri, non firmato dal cantante, è stata contestata la violazione del decreto ... Leggi su nonsolo.tv Coronavirus - cantante dei Ponzio Pilates multato : “Fare il musicista è hobby e non lavoro”

Il cantante dei Ponzio Pilates, Dimitri Reali, è stato multato dalle forze dell'ordine, perché secondo loro avrebbe violato le restrizioni del lockdown. Dimitri, cantante della band romagnola Ponzio Pilates, è stato fermato il 28 aprile a Santarcangelo di Romagna e multato dai carabinieri. Il cantante si era recato a Cesenatico per recuperare i propri strumenti musicali che gli servivano "per rimanere in esercizio e fare le dirette live su Twitch", come ha lui stesso dichiarato. Ma i carabinieri non hanno accettato questa giusta motivazione, ribattendo al giovane musicista con una frase che racchiude un antico luogo comune difficile, ad oggi, da sfatare: "la musica la si può fare per hobby, non è un lavoro". Sul verbale redatto dai carabinieri, non firmato dal cantante, è stata contestata la violazione del decreto ...

