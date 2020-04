Coronavirus: percorsi obbligati e termoscanner, aeroporto Palermo si prepara a ripresa (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - percorsi obbligatori per i passeggeri in arrivo e in partenza, sanificazioni, strumenti di protezione individuale e test sierologici per il personale aeroportuale, termoscanner e segnaletica. Sono solo alcune misure di un piano articolato messo in campo dall'aeroporto di Palermo Falcone Borsellino per contenere il rischio contagio da Covid-19, in vista della potenziale ripartenza del traffico aereo. Gesap, la società di gestione dello scalo palermitano, ha previsto il ricorso massiccio alle operazioni di pulizia e sanificazione, con una frequenza maggiore di intervento nelle aree del terminal e in quelle dedicate al personale. Aumenteranno anche gli erogatori di disinfettanti per le mani, posizionati prima e dopo ogni punto di contatto con e tra i passeggeri. Grande attenzione anche al distanziamento fisico. Passeggeri e visitatori saranno guidati ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : percorsi obbligati e termoscanner - aeroporto Palermo si prepara a ripresa

Invitalia annuncia la pubblicazione di Impresa SIcura, bando da 50 milioni di euro per sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese di qualunque dimensione, operanti in ...

