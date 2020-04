Coronavirus, perché l’Oms dice che la Svezia è un esempio da seguire (Di giovedì 30 aprile 2020) Dovremmo seguire la Svezia, questo ci consiglia L’oms. “Se dobbiamo arrivare a un nuovo modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che la Svezia possa essere un esempio da seguire”. A pronunciare queste parole, facendo riferimento a quello che è stato uno dei pochi Paesi al mondo ad aver deciso di affrontare la pandemia di Coronavirus senza “chiudere tutto”, è stato il capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Mike Ryan. Nel corso di una conferenza stampa Ryan ha precisato come “la gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla” per proteggersi dal Covid affermando che però ciò è falso. Secondo lo scienziato, il Paese scandinavo ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti e quello che hanno fatto di ... Leggi su caffeinamagazine Regola dei 6 secondi e fase 2 coronavirus perché è importante

Coronavirus - ecco perchè la Calabria si può permettere di ripartire : “tasso di contagio a 0 - 6 - diffusione dell’infezione procede verso la regressione”

Il Coronavirus “ruberebbe” ossigeno all’organismo danneggiando l’emoglobina : ecco perché l’idrossiclorochina potrebbe funzionare (Di giovedì 30 aprile 2020) Dovremmola, questo ci consiglia L’oms. “Se dobbiamo arrivare a un nuovo modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che lapossa essere unda”. A pronunciare queste parole, facendo riferimento a quello che è stato uno dei pochi Paesi al mondo ad aver deciso di affrontare la pandemia disenza “chiudere tutto”, è stato il capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Mike Ryan. Nel corso di una conferenza stampa Ryan ha precisato come “la gente pensa che lanon abbia fatto nulla” per proteggersi dal Covid affermando che però ciò è falso. Secondo lo scienziato, il Paese scandinavo ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti e quello che hanno fatto di ...

redazioneiene : Perché la Regione Lazio ha provato ad acquistare mascherine da un’azienda che vende lampadine a Led, a un prezzo qu… - pdnetwork : .@immaginaweb perché per liberarci dalla morsa del coronavirus abbiamo bisogno anche di questo: immaginazione, cora… - HuffPostItalia : Perché dovremmo smetterla di dire che dopo il coronavirus saremo migliori - ngiocoli : RT @aletapparini: Negli USA i morti per #COVID19 sono ormai più di 60mila, quindi 'Il #coronavirus in 2 mesi ha fatto più vittime della gue… - PietroGLaRosa : @mzmilena @RobertoBurioni @CarloCalenda In effetti solo la natura può allontanare il virus. Perché la natura scacci… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus perché Coronavirus: ecco perché l'uomo è più vulnerabile della donna Giornale di Brescia