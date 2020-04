Coronavirus, OMS: “Sviluppi positivi in Europa, nuovi casi in calo in Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Francia” (Di giovedì 30 aprile 2020) “La situazione rimane seria” e “non uniforme” in Europa dove “Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Francia hanno ancora il più alto numero di casi, ma in seguito alle misure di distanziamento vediamo un plateau o una riduzione nei nuovi casi, dobbiamo monitorare questo sviluppi positivi da vicino“: lo ha affermato Hans Kluge, il direttore regionale per l’Europa dell’OMS, in conferenza stampa, in merito al Coronavirus. Il virus “non perdona” e per questo i Paesi che stanno passando alla fase 2 devono “rimanere vigili e pazienti, pronti ad innalzare di nuovo le misure” di contenimento “quando e dove necessario“. In Spagna, il numero dei decessi giornalieri è sceso sotto soglia 300: secondo i dati del ministero della Salute, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 268, in calo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Oms : «La Svezia possibile esempio per tutti»

Coronavirus - Oms : “La Svezia modello per la ripartenza”

"La situazione rimane seria" e "non uniforme" in Europa dove "Spagna, Italia, Regno Unito, Germania e Francia hanno ancora il più alto numero di casi, ma in seguito alle misure di distanziamento vediamo un plateau o una riduzione nei nuovi casi, dobbiamo monitorare questo sviluppi positivi da vicino": lo ha affermato Hans Kluge, il direttore regionale per l'Europa dell'OMS, in conferenza stampa, in merito al Coronavirus. Il virus "non perdona" e per questo i Paesi che stanno passando alla fase 2 devono "rimanere vigili e pazienti, pronti ad innalzare di nuovo le misure" di contenimento "quando e dove necessario". In Spagna, il numero dei decessi giornalieri è sceso sotto soglia 300: secondo i dati del ministero della Salute, i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 268

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus OMS Coronavirus, Oms: "Svezia modello da seguire per attuare nuova normalita'" - Mondo Agenzia ANSA Da Berna 400 milioni di franchi per i Paesi in via di sviluppo

BERNA – La pandemia di Covid-19 colpisce in modo particolarmente duro i Paesi in via di sviluppo. Negli Stati afflitti da povertà, conflitti e catastrofi la situazione, già precaria, si aggrava. Per a ...

Il coronavirus soffre il caldo umido

La nostra osservazione più sorprendente finora è il potente effetto che la luce solare sembra avere sull’uccisione del virus, sia sulle superfici che nell’aria ~Bill Bryan. A questo proposito, Bryan a ...

