Coronavirus, Oms: “Svezia è un modello da seguire per raggiungere una nuova normalità” (Di giovedì 30 aprile 2020) “C’è la percezione che la Svezia non abbia messo in atto misure di controllo e abbia semplicemente permesso alla malattia di diffondersi. Nulla può essere più lontano dalla verità”. A dirlo è Mike Ryan, capo del Programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), durante la conferenza stampa a Ginevra. “Se vogliamo raggiungere una nuova normalità, la Svezia rappresenta un modello da seguire” ha poi aggiunto L'articolo Coronavirus, Oms: “Svezia è un modello da seguire per raggiungere una nuova normalità” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - perché l’Oms dice che la Svezia è un esempio da seguire

