Coronavirus, Oms: “La Svezia modello per la ripartenza” (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Oms indica la Svezia come paese da seguire per uscire dall’emergenza Coronavirus. Il suo controverso lockdown ha fatto breccia nell’Organizzazione. Nelle ultime settimane si è parlato moltissimo della Svezia e del suo controverso “soft lockdown”. In molti infatti hanno puntato il dito contro il paese scandinavo, reo di aver preso delle misure troppo leggere contro … L'articolo Coronavirus, Oms: “La Svezia modello per la ripartenza” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Oms : “Svezia è un modello da seguire per raggiungere una nuova normalità”

Coronavirus - perché l’Oms dice che la Svezia è un esempio da seguire

