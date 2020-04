Coronavirus, oltre 205.000 casi totali in Italia. Il premier russo positivo. Conte: “Nessun ultimatum da Renzi” – DIRETTA (Di giovedì 30 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia19.00 – Coronavirus, positivo il premier russo Il premier russo, Michail Misustin, è risultato positivo al Coronavirus. 18.00 – Coronavirus in Italia, il bilancio Numeri ai minimi in Italia. 1.878 i casi totali con 285 deceduti e 4.693 guariti. Gli attualmente positivi sono diminuiti di 3.106. 17.45 – Il prefetto di Milano: “Attenzione agli spostamenti fuori Regione” Il prefetto di Milano ha alzato l’allerta in vista del prossimo weekend per gli spostamenti fuori Regione che potrebbero anticipare la ‘fase 2’ prevista per il maggio. 17.00 – Conte: “Nessun ultimatum da ... Leggi su newsmondo Coronavirus - oltre 4.600 guariti : è record. Borrelli : “Stop alla conferenza stampa”

Coronavirus - il bilancio del 30 aprile : record di guariti - oltre 4600. I morti scendono sotto i 300. Borrelli : "Stop alle conferenze stampa"

Agenzia_Ansa : Negli Usa 2.200 morti in 24 ore. Oltre un milione di contagi #Coronavirus #ANSA

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus Lombardia, oltre 75mila contagi. Fontana:"Dal 4 maggio via nostre restrizioni" IL GIORNO Lavoratori dello spettacolo schiacciati dalla crisi Covid19: "Subito il reddito di quarantena"

Coronavirus, Lagarde: "Pronti ad estendere Pepp oltre 2020"

