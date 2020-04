Coronavirus, oltre 205.000 casi totali in Italia. Governo pronto ad impugnare l’ordinanza della Regione Calabria – DIRETTA (Di giovedì 30 aprile 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia22.00 – Regione Calabria verso la diffida Il Governo nelle prossime ore potrebbe impugnare la decisione della Regione Calabria di riaprire bar e ristoranti. 19.00 – Coronavirus, positivo il premier russo Il premier russo, Michail Misustin, è risultato positivo al Coronavirus. 18.00 – Coronavirus in Italia, il bilancio Numeri ai minimi in Italia. 1.878 i casi totali con 285 deceduti e 4.693 guariti. Gli attualmente positivi sono diminuiti di 3.106. 17.45 – Il prefetto di Milano: “Attenzione agli spostamenti fuori Regione” Il prefetto di Milano ha alzato l’allerta in vista del prossimo weekend ... Leggi su newsmondo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : oltre 230 mila morti nel mondo

Coronavirus : 285 morti - 1.872 casi in più e oltre 4mila guariti - mai così tanti. Crollo di positivi : 3.106 in meno rispetto a ieri

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oltre Coronavirus Lombardia, oltre 75mila contagi. Fontana:"Dal 4 maggio via nostre restrizioni" IL GIORNO Coronavirus, Manzella: “Garantire aiuti rapidi e diretti a imprese in difficoltà”

Il Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico al Digital Debate di Hdrà: “Siamo in stretto contatto con istituti bancari per risolvere le criticità del momento”. Si è tenuto oggi i ...

Coronavirus, varato pacchetto da 19 milioni per imprese

GENOVA (ITALPRESS) - È stato approvato dal Comitato di Indirizzo del fondo strategico, su proposta dell'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, un pacchetto da 19 milioni di euro ...

