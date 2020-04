Coronavirus, nuovo caso a Montesarchio: contagio legate ancora a Villa Margherita (Di giovedì 30 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutonuovo caso di Coronavirus a Montesarchio. A farlo sapere è il comune caudino che attraverso la propria pagina facebook ha informato la cittadinanza. “Su 4 tamponi effettuati su cittadini di Montesarchio negli ultimi giorni – si legge – 3 sono risultati negativi. Il tampone positivo invece riguarda un familiare di una persona già contagiata nell’ambito del focolaio “Villa Margherita”: per questa ragione il cittadino risultato positivo è in quarantena domiciliare già da diverse settimane. Anche in questo caso, inoltre, la persona risulta completamente asintomatica”. Il sindaco Damiano, inoltre, aggiunge: “Ribadisco la necessità di rispettare le norme in materia di contenimento del virus e dunque di non uscire se non negli orari consentiti, e di farlo indossando mascherine e ... Leggi su anteprima24 Farmaco anti-coronavirus - ci siamo? Intanto salgono di nuovo le quotazione delle borse

