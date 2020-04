Coronavirus: nidi e scuole d’infanzia. Conte valuta riapertura in via sperimentale (Di giovedì 30 aprile 2020) Governo in retromarcia anche su nidi e scuole d'infanzia. Le proteste in tutt'Italia, hanno costretto il presidente del consiglio a occuparsi, finalmente, anche dei bambini. «Condivido l'urgenza di ripensare gli spazi educativi in forma dilatata, anche con l'utilizzo, dove possibile, degli spazi di prossimità. Occorrerà valutare l'apertura in via sperimentale di nidi, scuole dell'infanzia, centri estivi e attività dedicate ai nostri bambini» Leggi su firenzepost Coronavirus - Conte alla Camera : «Illegittime le iniziative meno restrittive degli enti locali». E apre alla riapertura di nidi e materne : «Valuteremo»

Coronavirus - Conte in Parlamento : «Valutare riapertura sperimentale nidi-materne»

Coronavirus : Conte - ‘valutare riapertura nidi e scuole infanzia in via sperimentale’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Governo in retromarcia anche sud'infanzia. Le proteste in tutt'Italia, hanno costretto il presidente del consiglio a occuparsi, finalmente, anche dei bambini. «Condivido l'urgenza di ripensare gli spazi educativi in forma dilatata, anche con l'utilizzo, dove possibile, degli spazi di prossimità. Occorreràre l'apertura in viadidell'infanzia, centri estivi e attività dedicate ai nostri bambini»

FirenzePost : Coronavirus: nidi e scuole d’infanzia. Conte valuta riapertura in via sperimentale - rossana_pilloni : Coronavirus, Conte: 'Valutare riapertura sperimentale nidi e materne' - Politica - ANSA - infoitinterno : Coronavirus, dal Comune di Ravenna oltre 420mila euro per nidi privati e scuole Fism. Così le famiglie non dovranno… - Notiziedi_it : Coronavirus, Conte: “Riapertura di nidi, scuole materne e centri estivi da valutare” – Tecnica della Scuola - CarmelinaCarmi : RT @romatoday: Nidi privati, la Regione prepara un nuovo stanziamento: saliranno a 11 milioni gli aiuti -