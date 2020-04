Coronavirus nel mondo, ultime notizie. Usa, Florida inizierà a riaprire dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Non si placa l’emergenza Coronavirus nel mondo, che ormai ha abbondantemente superato i 3,17 milioni di casi totali e le 224mila vittime. La maggior parte di questi (1 milione di casi e 60mila morti) sono stati rilevati negli Stati Uniti, che si confermano il più tragico epicentro del virus. Nel frattempo la Svezia, che non ha mai ordinato il lockdown ma ha imposto da subito – fidandosi dei suoi cittadini – forme di convivenza con il Covid, strappa i complimenti dell’Oms che la indicano come “un esempio virtuoso da seguire”. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, mercoledì 30 aprile 2020: Ore 06.30 – Usa, ... Leggi su tpi Coronavirus - ultime notizie – In Italia aumentano i guariti - in Lombardia oltre 100 deceduti nelle ultime 24 ore. Colao : «Fase 2 a ondate»

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

