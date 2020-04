Coronavirus, multato il team di medici albanesi. Denunciati per aver festeggiato il rientro (Di giovedì 30 aprile 2020) Brescia, 30 apr – Il team di specialisti albanesi che oggi tornerà a Tirana dopo aver trascorso un mese in Italia per dare il proprio aiuto nel pieno dell’emergenza Coronavirus, si ritrova denunciato dalla Polizia e multato fino a 500 euro, su segnalazione del proprietario dell’hotel di Brescia in cui erano ospitati. La ragione? I medici avrebbero festeggiato la partenza nelle proprie camere con birra e risate. La denuncia del proprietario dell’hotel La festa organizzata dai medici albanesi era stata organizzata proprio per la fine della missione in Italia: si sono distratti bevendo birra e ascoltando musica nella camera di albergo dove si trovavano. Ma il proprietario dell’hotel di Brescia dove il team di specialisti albanesi ha soggiornato nella permanenza italiana in aiuto agli ospedali bresciani non ha gradito e così ha deciso di ... Leggi su ilprimatonazionale Coronavirus - cantante dei Ponzio Pilates multato : “Fare il musicista è hobby e non lavoro”

