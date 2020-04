Coronavirus, Ministro Azzolina: “Al lavoro per il rientro a scuola, ci sono 3 scenari” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Stiamo lavorando per tornare a scuola a settembre. Tre sono gli scenari: il migliore e’ tornare nella massima normalita’ come la conosciamo a sempre; puo’ essere che il Coronavirus ci sia ma che non sia aggressivo, allora il ritorno in classe sara’ a piccoli gruppi: possiamo prevedere allora una meta’ in presenza e una meta’ a distanza; la terza e’ di un Coronavirus molto aggressivo, e’ quella che nessuno si augura. A settembre a scuola bisogna tornare tutti, noi non vediamo l’ora di risentire la campanella, abbiamo bisogno di normalita’ nel rispetto della sicurezza“: lo ha affermato il Ministro Lucia Azzolina a Rai News.“Per i più piccoli stiamo studiando delle soluzioni non solo nella prospettiva di settembre ma anche molto più vicine nel tempo, sto lavorando con gli enti locali e gli ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il ministro De Micheli : «Una app per i mezzi pubblici : avviserà se c'è affollamento»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Ministro Salute tedesco : “La fine della pandemia è lontana”

Coronavirus - Ministro Boccia : “Dopo il 18 maggio si potranno fare scelte differenziate” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Stiamo lavorando per tornare aa settembre. Tregli scenari: il migliore e’ tornare nella massima normalita’ come la conosciamo a sempre; puo’ essere che ilci sia ma che non sia aggressivo, allora il ritorno in classe sara’ a piccoli gruppi: possiamo prevedere allora una meta’ in presenza e una meta’ a distanza; la terza e’ di unmolto aggressivo, e’ quella che nessuno si augura. A settembre abisogna tornare tutti, noi non vediamo l’ora di risentire la campanella, abbiamo bisogno di normalita’ nel rispetto della sicurezza“: lo ha affermato ilLuciaa Rai News.“Per i più piccoli stiamo studiando delle soluzioni non solo nella prospettiva di settembre ma anche molto più vicine nel tempo, sto lavorando con gli enti locali e gli ...

VincenzoDeLuca : COVID-19: IL 4 MAGGIO NESSUN ESODO INCONTROLLATO ?? #CORONAVIRUS: ho avuto un colloquio con il Ministro dell'Intern… - fattoquotidiano : Coronavirus, ministro Bonafede: “Scarcerazioni di boss mafiosi? Stiamo facendo accertamenti, prenderemo tutte deter… - Agenzia_Ansa : Coronavirus, il ministro Boccia si rivolge alle Regioni in videoconferenza: 'Le vostre ordinanze siano coerenti con… - 270349 : Il vaccino è una truffa! Il ministro polacco: noi non ci caschiamo! Casualmente la Polonia è fra gli stati meno col… - initalianews : Coronavirus, Brasile sorpassa Cina per i contagi. Il Ministro della Salute allarmato ##Teich #bolsonaro #brasile… -