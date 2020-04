Coronavirus | Merkel | “Stiamo con forza dalla parte dell’Italia | pronti a fare di più”

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 30 aprile 2020) La Cancelliera tedesca Angelaha lasciato un messaggio alla Comunità di Sant’Egidio, dedicando pensieri e promesse di aiuto all’Italia. La Germania, così come l’Europa, sonodi più. Dati gli sviluppi che avevano preso i vari incontri con l’Eurogruppo in merito all’applicazione di pacchetti, strumenti e misure finanziare per contrastare, a livello … L'articolo: “Stiamo condell’Italia,di più” proviene da www.meteoweek.com.