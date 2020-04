Coronavirus | Mattarella firma decreto su scarcerazioni e intercettazioni

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio, hato ed emanato illegge in materia di giustizia, contenente norme per un restringimento della disciplina relativa alle, il rinvio della riforma dellee la disciplina sulla app e sul tracciamento relativamente al. In particolare il provvedimento contiene “misure urgenti per la funzionalità dei sistemi didi conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure per l’introduzione del sistema di allerta Covid-19”. L'articolosuCalcioWeb.