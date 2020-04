Coronavirus, Marche verso riapertura dell’accesso a spiagge dal 4 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha annunciato che si prepara a varare un’ordinanza per la riapertura dell’accesso alle spiagge dal 4 maggio. Luca Ceriscioli, governatore delle Marche, ha annunciato che le spiagge della sua regione riapriranno dal 4 maggio e che nella giornata di oggi firmerà un’ordinanza, con la quale sarà possibile fare … L'articolo Coronavirus, Marche verso riapertura dell’accesso a spiagge dal 4 maggio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - continua il trend positivo nelle Marche : solo 35 casi in 24 ore su 1.227 test

