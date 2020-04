Coronavirus, l'Unione europea: "Finanziamo i voli di rimpatrio, ma l'Italia non usa i fondi per i suoi cittadini" (Di giovedì 30 aprile 2020) Proteste tra gli oltre settemila Italiani bloccati dal lockdown dal sudamerica all'Australia e che si ritrovano a pagare biglietti dal prezzo triplicato. Bruxelles: "Roma ha chiesto aiuto una sola volta". I finanziamenti pagano il 75% del costo di rientro. Dal ministero degli... Leggi su repubblica Coronavirus - Orlando : “Unione europea non sia scatola di stati egoisti”

Coronavirus : prima riunione task force C40 presieduta da sindaco Sala

Coronavirus - Papa Francesco : "Preghiamo per unità dell'Unione europea" (Di giovedì 30 aprile 2020) Proteste tra gli oltre settemilani bloccati dal lockdown dal sudamerica all'Australia e che si ritrovano a pagare biglietti dal prezzo triplicato. Bruxelles: "Roma ha chiesto aiuto una sola volta". I finanziamenti pagano il 75% del costo di rientro. Dal ministero degli...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Unione Quarto caso di coronavirus a Monastir L'Unione Sarda.it La protesta con il flashmob: esercizi aperti ma senza vendere

L’iniziativa, promossa da Confcommercio per il 4 maggio prevede che le serrande stiano alzate dalle 10,30 alle 12 lucca Che i commercianti lucchesi avessero intenzione di tirare su le saracinesche in ...

Emergenza coronavirus: gli aggiornamenti in diretta

Ogni giorno seguiremo la crisi sanitaria globale minuto per minuto, qui troverete tutti gli aggiornamenti in diretta: i nuovi dati del contagio, i farmaci che si stanno studiando, le conseguenze per l ...

