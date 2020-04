Coronavirus, l’Italia si prepara alla fase 2: saranno 3 gli indicatori di allerta (Di giovedì 30 aprile 2020) Capacità di monitoraggio; capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Sono i tre indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Lo stabilisce il decreto sui criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario per l’evoluzione della situazione epidemiologica firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza. “In assenza di un vaccino o di un trattamento farmacologico efficace, e a causa del livello di immunità della popolazione ancora basso, può verificarsi una rapida ripresa di trasmissione sostenuta nella comunità”, si legge nell’allegato che contiene i criteri di monitoraggio previste dal decreto. “Tutto questo, come anche ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Italia FUORI DAL TUNNEL : oggi 5 mila guariti e 70 mila tamponi - il 97 - 3% NEGATIVO!! Tutti i DATI

Coronavirus, Oms : «Bisogna essere pronti per seconda o terza ondata». Merkel : «Siamo con l'Italia, pronti a fare di più»

