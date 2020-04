Coronavirus | l’annuncio del virologo americano | “Vaccino disponibile da gennaio”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Una notizia molto importante per la lotta alè stata annunciata nelle scorse ore da Anthony Fauci, il super, che comanda la task force Usa voluta fortemente dal presidente Donald Trump. Secondo quanto dichiarato dall’esperto, non siamo così lontani dal vaccino: “Il vaccino contro ilpotrebbe esseregià dal prossimo mese di gennaio, penso sia una cosa fattibile”. Fauci ha aggiunto altri dettagli che lasciano ben sperare. Il direttore dell’istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive ha aggiunto in un’intervista rilasciata alla stampa statunitense: “Bisogna procedere velocemente, ma vogliamo assicurarci che sia sicuro ed efficace. Penso che sia fattibile se le cose vanno nel verso giusto. La strada è assumersi il rischio di cominciare la produzione con le ...