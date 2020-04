Coronavirus, l’Alto Adige sceglie l’autonomia anche sulla Fase 2: dall’11 maggio riaprono parrucchieri e ristoranti, dal 25 gli alberghi (Di giovedì 30 aprile 2020) L’Alto Adige rivendica la sua autonomia anche sulla Fase 2. Dall’11 maggio riapriranno parrucchieri e ristoranti, dal 25 maggio anche gli hotel. Come annunciato, la Provincia di Bolzano va per la sua strada sul contenimento del Coronavirus e a costo di distinguersi da Roma, vara misure meno restrittive di quelle presenti anche nella vicina Austria o della Germania. “Nessuna fuga in avanti e nessun tipo di strappo istituzionale“, si è affrettato a ribadire il governatore altoatesino, Arno Kompatscher. “In determinate parti la nostra legge sarà addirittura ancora più restrittiva del dpcm a livello nazionale mentre per altre parti abbiamo pensato di poter già partire prima con qualche attività”, ha aggiunto. La Svp nei giorni scorsi aveva minacciato anche il ritiro dell’appoggio al governo in caso di impugnazione ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Svp minaccia di interrompere “collaborazione con il governo” senza il via libera a una Fase 2 autonoma per l’Alto Adige

