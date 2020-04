Coronavirus | l' agroalimentare italiano chiede di rafforzare la PAC

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) MILANO (ITALPRESS) – A Bruxelles non c'e' una piena consapevolezza del fatto che il Covid-19 stia incidendo anche nel settoree che sia necessario, non solo confermare i fondi del Politica agricola comunitaria – per la quale si parlava di un ridimensionamento prima dello scoppio della pandemia -, ma addirittura rinforzarlo. E' cio' che e' emerso nel corso della web conference “La Pac di fronte all'emergenza Covid-19”, organizzata da Ismea, l'Istituto di servizi del mercato agricolo e alimentare. “A livello di Commissione Europea si fa fatica a capire che questa crisi sta intaccando in modo serio una fetta importante di mercato, come quello della ristorazione, delle pizzerie, dei bar e degli alberghi, che per il comparto agricolo vale un quarto del mercato”, ha detto Paolo De Castro, vice presidente della Commissione agricoltura e ...