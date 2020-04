Coronavirus, la virologa Elisa Vicenzi: “Quest’estate potremo andare fuori, al mare, in montagna, camminare, andare nei boschi e stare all’aria aperta” (Di giovedì 30 aprile 2020) Elisa Vicenzi, ricercatrice virologa del San Raffaele, è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. La dottoressa Vicenzi e le ultime sul Covid19 – “Se il virus si sta indebolendo? Non abbiamo ancora evidenze di indebolimento, ci sono parecchi dati che si stanno accumulando sulle sequenze, abbiamo la fortuna di avere l’analisi delle frequenze depositate nei database, dobbiamo analizzarle in tempo reale e l’analisi di circa 3500 sequenze ad oggi non evidenzia mutazioni importanti, che segnalino l’attenuazione del virus. Il numero delle sequenze depositate però è molto limitato, se consideriamo il numero, 3500, su milioni di persone infettate. E le ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - la virologa Gismondo : “Rischiamo una nuova ondata contagi - forse anche 3 settimane dopo la riapertura”

La virologa Gismondo : "Io un pericolo pubblico? Ecco perché ho paragonato il Coronavirus all'influenza"

