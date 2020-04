Coronavirus, La Svezia Sbalordisce L’OMS: “Il Mondo Dovrebbe Seguire il Modello Svedese” (Di giovedì 30 aprile 2020) Mike Ryan, direttore del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, loda il Modello svedese nella lotta al Coronavirus: “Se dobbiamo arrivare a un nuovo Modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che la Svezia possa essere un esempio da Seguire“. Pur avendo lasciate aperte molte attività, il paese scandinavo è riuscito a contenere i contagi grazie alla collaborazione dei cittadini. Gli unici divieti hanno riguardato gli eventi che prevedevano più di 50 persone e a restare chiusi sono stati solo i musei insieme alle manifestazioni sportive. Ryan ha dichiarato: “Il loro Modello è una strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà un Modello di pieno successo o meno“. Dovremmo quindi tutti imparare a convivere con il ... Leggi su youreduaction Coronavirus - l’Oms : «La Svezia possibile esempio per tutti»

La Svezia chiede all'UE di indagare su origine Coronavirus?/ Tensioni con la Cina

