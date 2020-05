Coronavirus, La Svezia Sbalordisce L’OMS: “Il Mondo Dovrebbe Seguire il Modello Svedese” (Di giovedì 30 aprile 2020) Mike Ryan, direttore del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, loda il Modello svedese nella lotta al Coronavirus: “Se dobbiamo arrivare a un nuovo Modello di vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che la Svezia possa essere un esempio da Seguire“. Pur avendo lasciate aperte molte attività, il paese scandinavo è riuscito a contenere i contagi grazie alla collaborazione dei cittadini. Gli unici divieti hanno riguardato gli eventi che prevedevano più di 50 persone e a restare chiusi sono stati solo i musei insieme alle manifestazioni sportive. Ryan ha dichiarato: “Il loro Modello è una strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà un Modello di pieno successo o meno“. Dovremmo quindi tutti imparare a convivere con il ... Leggi su youreduaction Coronavirus - il modello Svezia : “Il lockdown è la scelta più inutile e dannosa - Stoccolma è a un passo dall’immunità di gregge”

Coronavirus - i tanti dietrofront dell’Oms : dai tamponi alle mascherine (fino al modello-Svezia)

Coronavirus - per evitare le passeggiate la Svezia sparge guano di pollo sulle strade (Di giovedì 30 aprile 2020) Mike Ryan, direttore del Programma di emergenze sanitarie dell’Oms, loda ilsvedese nella lotta al: “Se dobbiamo arrivare a un nuovodi vita di ritorno alla società senza nuovi lockdown, penso che lapossa essere un esempio da“. Pur avendo lasciate aperte molte attività, il paese scandinavo è riuscito a contenere i contagi grazie alla collaborazione dei cittadini. Gli unici divieti hanno riguardato gli eventi che prevedevano più di 50 persone e a restare chiusi sono stati solo i musei insieme alle manifestazioni sportive. Ryan ha dichiarato: “Il loroè una strategia forte di controllo e una forte fiducia e collaborazione da parte della comunità. Vedremo se sarà undi pieno successo o meno“. Dovremmo quindi tutti imparare a convivere con il ...

Corriere : Tamponi e «modello-Svezia»: tutti gli errori e le retromarce dell’Oms - LaStampa : Coronavirus, la Svezia resiste al dilagare dell'epidemia: e se avesse avuto ragione? - repubblica : Coronavirus, l'Oms: 'Svezia modello per il ritorno alla normalità' - BinItalia : RT @BinItalia: Domani è già qui, dopo è già ora! ESTENDERE IL REDDITO DI CITTADINANZA! SE NON ORA QUANDO? Firma, condividi, partecipa! No u… - tedofks : RT @InInsieme: In Svezia aumentano i contagi. E allora? Martina D’Orazio vi spiega il ragionamento dell’epidemiologo di stato Tegnell. #I… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Svezia Coronavirus, il modello Svezia: “Il lockdown è la scelta più inutile e dannosa, Stoccolma è a un pass ... Meteo Web Covid, con il distanziamento la trasmissione si è ridotta del 45%

Rispetto all'8 aprile, le misure di distanziamento sociale e le politiche dello «stare a casa» hanno «ridotto del 45% la trasmissione e l'incidenza del coronavirus nell'arco di 14 giorni, nell'Ue e ne ...

Milan, Ibrahimovic verso la conferma. Futuro in bilico per Maldini, le ultime

Si prospetta una estate decisamente calda per il Milan. Il club di via Aldo Rossi sarà impegnato in una serie di trattative sia in entrata che in uscita. La prima questione da risolvere riguarda Zlat ...

Rispetto all'8 aprile, le misure di distanziamento sociale e le politiche dello «stare a casa» hanno «ridotto del 45% la trasmissione e l'incidenza del coronavirus nell'arco di 14 giorni, nell'Ue e ne ...Si prospetta una estate decisamente calda per il Milan. Il club di via Aldo Rossi sarà impegnato in una serie di trattative sia in entrata che in uscita. La prima questione da risolvere riguarda Zlat ...