Coronavirus, La Russa a Conte: “Accentra su di sé poteri che non hanno Trump, Putin e Orban. Che almeno se li è fatti votare dal Parlamento” (Di giovedì 30 aprile 2020) “Abbiamo il forte convincimento che lei, attraverso una sovraesposizione mediatica solitaria e senza contraddittorio, stia tentando di accrescere il consenso, non solo di combattere il virus. Ha voluto accentrare su di sé poteri che non hanno Trump e Putin, e che non ha Orban che avete martoriato, ma almeno lui se li è fatti dare dal Parlamento”. Lo ha detto Ignazio La Russa, vicepresidente del Senato parlando in Aula, dopo l’informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sull’emergenza Coronavirus. L'articolo Coronavirus, La Russa a Conte: “Accentra su di sé poteri che non hanno Trump, Putin e Orban. Che almeno se li è fatti votare dal Parlamento” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - gli aggiornamenti dal mondo : 410 morti in Spagna - nel Regno Unito 16.060 i decessi. La pandemia accelera in Russa - in Cina +16 positivi

