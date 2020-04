Coronavirus | la minaccia di Renzi a Conte | “Ultimo appello da Italia viva Se sceglie la

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 aprile 2020) A un ultimatum diretto in aula, col presidente del consiglio ai banchi del governo, Matteonon era mai arrivato. Neanche prima dell’esplosione dell’epidemia di. Ma dopo settimane di minacce inviate in direzione Palazzo Chigi dalle colonne dei giornali, l’ex segretario del Pd ha messo formalmente sotto ricatto il governo. E ha deciso di farlo in una fase cruciale: quella della ripartenza. È proprio per parlare delle riaperture che Giuseppeillustra la sua informativa al Senato, dopo averlo fatto alla Camera. Già in mattinata fonti di, il piccolo partito fondato da, fanno sapere alle agenzie che in aula il loro capo lancerà un ultimatum al premier. Cosa che puntualmente avviene.parla meno di dieci minuti ma la notizia, come accade sui giornali, è all’inizio quando definisce il suo ...