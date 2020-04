Coronavirus, la Lega “occupa” il Parlamento: “Noi non ci muoviamo, agli italiani servono risposte” [FOTO] (Di giovedì 30 aprile 2020) Sono 74 i parlamentari della Lega che hanno trascorso la notte nelle aule della Camera e del Senato: presenti, tra gli altri, Matteo Salvini al Senato ed entrambi i capigruppo nei rispettivi emicicli. Una nota della Lega ha precisato che proseguirà la staffetta di deputati e senatori che non ostacoleranno i lavori parlamentari già previsti. Anzi, fanno notare, sono i deputati della maggioranza che hanno chiesto (e ottenuto nella capigruppo) che l’Aula di Montecitorio non votasse il decreto, rimandato a martedì prossimo, per “esser certi di riuscire a partire entro il 10 maggio“. Una “vergogna” e un “affronto” nei confronti di milioni di italiani che un lavoro non ce l’hanno più o, nel migliore dei casi, è sospeso come la vita di tutti in questa emergenza da Covid 19. “Noi resteremo a oltranza ... Leggi su meteoweb.eu La Lega occupa il Parlamento a rischio Coronavirus

Coronavirus : Casellati dà mandato a questori si sgombrare aula - Lega si rifiuta

