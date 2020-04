Coronavirus: la Germania verso la proroga delle misure fino al 10 Maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) La Germania ha registrato altri 1.478 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, contro i 1.304 di ieri, che portano a 159.119 il numero complessivi dei contagi. Stando ai dati diffusi oggi dall’Istituto Robert Koch, nelle ultime 24 ore sono morte altre 173 persone: sale a 6.288 il totale dei decessi. Nel Paese le misure di distanziamento fisico e sociale, decise per contrastare la diffusione del Coronavirus, saranno “certamente” estese almeno fino al 10 Maggio: lo ha anticipato a N-tv il capo dello staff della cancelliera Angela Merkel, Helge Braun. Le misure, in scadenza questo fine settimana, prevedono che solo 2 persone, ad eccezione dei conviventi, si possano incontrare all’aperto a un metro e mezzo di distanza.L'articolo Coronavirus: la Germania verso la proroga delle misure fino al 10 Maggio Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu CORONAVIRUS GERMANIA : 6.374 MORTI - 160.479 CASI/ +60 morti rispetto a ieri

Coronavirus - il virologo Pregliasco : “Per capire cosa accade in Germania serve tempo”

